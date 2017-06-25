В Ростовской области на трассе перевернулся ВАЗ, погиб водитель





В Ростовской области на трассе Сальск – Городовиковск перевернулся «ВАЗ-2110». В результате аварии погиб 28-летний водитель, пострадал пассажир.



ДТП произошло 26 июня около 21 часа. По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

- Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, 31-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.