Авторизация

Регистрация
  • USD 59.00
  • EUR 66.08
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области на трассе перевернулся ВАЗ, погиб водитель

В Ростовской области на трассе перевернулся ВАЗ, погиб водитель

В Ростовской области на трассе Сальск – Городовиковск перевернулся «ВАЗ-2110». В результате аварии погиб 28-летний водитель, пострадал пассажир.

ДТП произошло 26 июня около 21 часа. По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.
- Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, 31-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.