В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка: пострадал водитель



В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка, пострадал водитель. ЧП случилось на 14-м километре дороги Таганрог - Федоровка примерно в восемь часов утра 14 февраля.



По предварительной информации, 36-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло, иномарка перевернулась.



- В результате аварии пострадал владелец легковушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами автомобилиста доставили в больницу.