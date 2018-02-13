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В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка: пострадал водитель

В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка: пострадал водитель
В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка, пострадал водитель. ЧП случилось на 14-м километре дороги Таганрог - Федоровка примерно в восемь часов утра 14 февраля.

По предварительной информации, 36-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло, иномарка перевернулась.

- В результате аварии пострадал владелец легковушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами автомобилиста доставили в больницу.

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