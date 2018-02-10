В Ростовской области на трассе перевернулась «ГАЗель»



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась «ГАЗель». ДТП случилось днем 12 февраля на участке между Новочеркасском и Шахтами.



Как утверждают очевидцы, водитель отечественного авто не справился с управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание транспортного средства. К счастью, в аварии никто не пострадал.



Стоит отметить, что из-за метели, гололеда и плохой видимости на дорогах в Ростовской области случились десятки аварий. Так, днем 12 февраля водитель «Нивы» погиб после столкновения с фурой.