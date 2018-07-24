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В Ростовской области на трассе иномарка разорвала на части женщину-пешехода

В Ростовской области на трассе иномарка разорвала на части женщину-пешехода

На трассе под Ростовом произошло ДТП с погибшей. Авария случилась утром 26 июля на 1052-м километре автодороги М-4 «Дон».

Как сообщил Rostov.ru собственный источник, в районе поселка Рассвет водитель автомобиля марки «Ниссан Тиана» не справился с управлением и наехал на женщину-пешехода. Она, по предварительным данным, шла по обочине.

В результате удара женщину буквально разорвало на части. А ввиду того, что авария произошла рано утром, части тела погибшей еще несколько часов лежали не накрытыми.

Что касается водителя иномарки, о его состоянии здоровья ничего не известно. На месте работают правоохранительные органы.

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