В Ростовской области на трассе иномарка разорвала на части женщину-пешехода





На трассе под Ростовом произошло ДТП с погибшей. Авария случилась утром 26 июля на 1052-м километре автодороги М-4 «Дон».



Как сообщил Rostov.ru собственный источник, в районе поселка Рассвет водитель автомобиля марки «Ниссан Тиана» не справился с управлением и наехал на женщину-пешехода. Она, по предварительным данным, шла по обочине.



В результате удара женщину буквально разорвало на части. А ввиду того, что авария произошла рано утром, части тела погибшей еще несколько часов лежали не накрытыми.



Что касается водителя иномарки, о его состоянии здоровья ничего не известно. На месте работают правоохранительные органы.