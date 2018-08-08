В Ростовской области на территории «Волгодонских тепловых сетей» тушат крупный пожар



Фото: 11.mchs.gov.ru

В городе Волгодонске на территории «Волгодонских тепловых сетей» ликвидируют крупный пожар. Возгорание произошло в резервуаре с мазутом около 10 утра 14 августа.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в настоящее время площадь пожара составляет 1400 квадратных метров.

- В тушении задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники, - уточнили в ведомстве.



В МЧС добавили, что площадь пожара локализована, предотвращено дальнейшее распространение огня. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.



В результате происшествия никто не пострадал.



