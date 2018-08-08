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В Ростовской области на территории «Волгодонских тепловых сетей» тушат крупный пожар

В Ростовской области на территории «Волгодонских тепловых сетей» тушат крупный пожар
Фото: 11.mchs.gov.ru
В городе Волгодонске на территории «Волгодонских тепловых сетей» ликвидируют крупный пожар. Возгорание произошло в резервуаре с мазутом около 10 утра 14 августа.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в настоящее время площадь пожара составляет 1400 квадратных метров.
- В тушении задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники, - уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что площадь пожара локализована, предотвращено дальнейшее распространение огня. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал.

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