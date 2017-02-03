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В Ростовской области на скользкой дороге лоб в лоб столкнулись грузовик и «Тойота»

В Ростовской области на скользкой дороге лоб в лоб столкнулись грузовик и «Тойота»

В Ростовской области на трассе М-21 лоб в лоб столкнулись грузовик и «Тойота».

ДТП произошло 4 октября около 10 утра на первом километре автодороги «Волгоград – Каменск».
- По предварительной информации, 65-летний водитель «Тойоты Королла» из-за скользкой дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Ростовской области на скользкой дороге лоб в лоб столкнулись грузовик и «Тойота»В Ростовской области на скользкой дороге лоб в лоб столкнулись грузовик и «Тойота»В Ростовской области на скользкой дороге лоб в лоб столкнулись грузовик и «Тойота»

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