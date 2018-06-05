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В Ростовской области на рабочего упала бетонная плита

В Ростовской области на рабочего упала бетонная плита
На стройке в Ростовской области едва не погиб рабочий. 37-летнего мужчину придавило бетонной плитой.

Несчастный случай произошёл в станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Тревожный вызов поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу 6 июня в 15:20. Прибывшие на место спасатели Усть-Донецкого ПСП областной водной спасательной службы обнаружили мужчину лежавшим под плитой на втором этаже недостроенного многоэтажного дома.

Они подняли конструкцию, оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и перенесли на носилках в машину скорой помощи. По словам медиков, у рабочего - переломы обеих ног.

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