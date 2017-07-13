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В Ростовской области на пляже «УАЗ-Патриот» раздавил 39 – летнюю женщину

В Ростовской области на пляже «УАЗ-Патриот» раздавил 39 – летнюю женщину
В Ростовской области на пляже «УАЗ-Патриот» раздавил 39 – летнюю женщину. Происшествие случилось днем 15 июля в хуторе Апаринский.

Местная жительница пришла на пляж, чтобы отдохнуть. Дончанка искупалась в водоеме, а после решила немного позагорать. Не далеко от женщины на бугре был припаркован «УАЗ-Патриот». Водитель оставил свой автомобиль и по всей видимости забыл его поставить на ручник. Транспортное средство покатилось, наехало на женщину и буквально раздавило ее. От полученных травм отдыхающая скончалась на месте.

-На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители следственного комитета, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту произошедшего поводится проверка.

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