В Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого дома





В Новошахтинске на местного жителя рухнула стена нежилого дома. Инцидент произошел днём 26 июня на улице Рабоче-Крестьянской. Мужчина чудом остался жив.



Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного в 17.30.

- Спасатели аккуратно, вручную, чтобы не было повторного обрушения, разобрали завал и извлекли мужчину из-под плит перекрытия и мусора и передали его сотрудникам «скорой», - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.



Обрушение произошло, когда мужчина пытался разобрать строение. Спасатели отметили, что остаться живым и практически не пострадать в такой ситуации - это огромная удача для мужчины.







Фото: Ростовской областной поисково-спасательной службы

