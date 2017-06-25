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В Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого дома

В Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого дома

В Новошахтинске на местного жителя рухнула стена нежилого дома. Инцидент произошел днём 26 июня на улице Рабоче-Крестьянской. Мужчина чудом остался жив.

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного в 17.30.
- Спасатели аккуратно, вручную, чтобы не было повторного обрушения, разобрали завал и извлекли мужчину из-под плит перекрытия и мусора и передали его сотрудникам «скорой», - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Обрушение произошло, когда мужчина пытался разобрать строение. Спасатели отметили, что остаться живым и практически не пострадать в такой ситуации - это огромная удача для мужчины.

В Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого дома

Фото: Ростовской областной поисково-спасательной службы
В Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого домаВ Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого домаВ Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого домаВ Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого домаВ Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого домаВ Ростовской области на мужчину рухнула стена нежилого дома

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