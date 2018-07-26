В Ростовской области на ходу загорелась машина



В Ростовской области в городе Таганрог «Фольксваген» загорелся во время движения. Инцидент произошел около 27 июля около 19 часов на улице Шило.



Водитель рассказала, что сначала загорелся моторный отсек, а затем весь автомобиль. По ее словам, это произошло прямо во время езды. Женщина не получила травм, так как успела быстро покинуть салон.



Пострадавшая оперативно вызвала спасателей, но огонь к тому моменту успел охватить значительную территорию. В результате от автомобиля остался только корпус.