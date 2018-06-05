В Ростовской области на границе задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка



В донском регионе на границе с Украиной задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании мальчика. Предполагаемый преступник 11 лет назад, в 2006 году, в одном из поселков города Минеральные Воды избил ребенка и надругался над ним. Об этом сообщает DonDay.ru.



На днях подозреваемый был задержан при попытке пересечь границу. Операция по задержанию проводилась донскими пограничниками совместно с «Центром содействия государству в противодействии экстремистской деятельности».



В ближайшее время мерзавец будет передан инициатору розыска.