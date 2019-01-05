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В Ростовской области на два года осудили мужчину, угнавшего машину и устроившего ДТП

В Ростовской области на два года осудили мужчину, угнавшего машину и устроившего ДТП
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области осудили мужчину, который угнал ВАЗ, а затем спровоцировал ДТП. Боровинского обвиняли в совершении преступлений по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Нарушение правил ПДД».

Суд установил, что в ночь на 20 июня Боровинский находился в поселке Матвеев Курган. Он шел в состоянии алкогольного опьянения. На улице увидел «ВАЗ-21101». Обнаружив, что автомобиль не заперт, он проник в салон ВАЗа. Здесь мужчина нашел ключи от машины и угнал авто.

Двигаясь по трассе Матвеев-Курган – Малокирсановка – Екатериновка, Боровинский нарушил правила ПДД. В результате на автодороге произошла авария.

Позже выяснилось, что на тот момент мужчину уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Тогда ему удалось отделаться штрафом в размере 30 тысяч.

Решением суда Боровинского признали виновным в совершении двух преступлений. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

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