В Ростовской области на берегу реки нашли тело мужчины





В городе Донецке Ростовской области на берегу Северского Донца нашли тело мужчины.



Мёртвого человека обнаружили отдыхающие в районе паромной переправы 3 июля. О случившемся они сообщили в полицию.

- Сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Проведён осмотр места обнаружения тела мужчины. Сейчас выясняются все обстоятельства его смерти.



По факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.