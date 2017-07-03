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В Ростовской области на берегу реки нашли тело мужчины

В Ростовской области на берегу реки нашли тело мужчины

В городе Донецке Ростовской области на берегу Северского Донца нашли тело мужчины.

Мёртвого человека обнаружили отдыхающие в районе паромной переправы 3 июля. О случившемся они сообщили в полицию.
- Сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Проведён осмотр места обнаружения тела мужчины. Сейчас выясняются все обстоятельства его смерти.

По факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

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