В Ростовской области мужчину, зарезавшего своего приятеля, осудили на девять лет



В Ростовской области мужчину, зарезавшего своего приятеля, осудили на девять лет. Происшествие случилось 16 декабря 2017 года в Шахтах. Николай Иващенко выпивал в компании своих товарищей.



Во время застолья приятели начали ругаться. Знакомый преступника, Андрей, нецензурно потребовал от Иващенко вернуть долг. Разозлившись, преступник взял нож и несколько раз ударил его в грудь. От полученных ранений Андрей скончался на месте происшествия.



Затем Иващенко положил тело парня в детскую коляску и потребовал, чтобы другой его товарищ помог ему избавиться от трупа. Испугавшись злоумышленника, мужчина согласился. Они вывезли тело убитого из дома, после чего преступник спрятал труп в трансформаторной будке.



Тело погибшего нашли на следующий день. Иващенко задержали правоохранители.



- Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, - рассказали в пресс-службе Шахтинского городского суда. – Отбывать наказание Иващенко будет в исправительной колонии строгого режима.