В Ростовской области мужчину осудили за жестокое избиение женщины



Шолоховский суд Ростовской области огласил решение по делу мужчины, который жестоко избил женщину. Чудинова обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью.



Установлено, что 16 декабря прошлого года Чудинов находился в состоянии алкогольного опьянения. Испытывая неприязнь к потерпевшей, он несколько раз ударил ее рукой по лицу. После этого он схватил ее за шею и попытался задушить. Затем мужчина повалил пострадавшую на пол и начал бить ногами.



В результате женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные переломы и ушибы.



Суд признал Чудинова виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.