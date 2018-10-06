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В Ростовской области мужчину осудили за жестокое избиение женщины

В Ростовской области мужчину осудили за жестокое избиение женщины
Шолоховский суд Ростовской области огласил решение по делу мужчины, который жестоко избил женщину. Чудинова обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 16 декабря прошлого года Чудинов находился в состоянии алкогольного опьянения. Испытывая неприязнь к потерпевшей, он несколько раз ударил ее рукой по лицу. После этого он схватил ее за шею и попытался задушить. Затем мужчина повалил пострадавшую на пол и начал бить ногами.

В результате женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные переломы и ушибы.

Суд признал Чудинова виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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