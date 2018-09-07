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В Ростовской области мужчину наказали штрафом за смертельное ДТП

В Ростовской области мужчину наказали штрафом за смертельное ДТП
В Ростовской области местного жителя оштрафовали за смертельное ДТП. Ему назначили 20 тысяч рублей в виде наказания за несоблюдение правил дорожного движения.

По версии Каменского районного суда, в марте 2018 года в микрорайоне 60 лет Октября в Каменске-Шахтинском местный житель на своем авто при движении назад не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода.

От удара пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных травм.

На подозреваемого завели дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вину мужчина признал и возместил родственникам пострадавшего моральный и материальный ущерб.

Во время следствия было принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

- Суд постановил прекратить уголовное дело и назначить виновнику ДТП наказание в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, машину виновника ДТП оставили в его распоряжении, а подписку о невыезде отменили.

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