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В Ростовской области мужчина зарезал гражданскую супругу

В Ростовской области мужчина зарезал гражданскую супругу
Мужчина зарезал гражданскую жену во время застолья в Ростовской области. По информации DonDay - Азов, трагедия произошла 9 мая в селе Пешково Азовского района.

Гражданские супруги отмечали День Победы, распивая алкоголь. В какой-то момент между сожителями вспыхнул скандал. В пылу гнева мужчина взял нож со стола и несколько раз ударил возлюбленную. Женщина истекла кровью и умерла на месте ЧП.

В отношении 46-летнего злоумышленника расследуется дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится под арестом.

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