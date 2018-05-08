В Ростовской области мужчина зарезал гражданскую супругу



Мужчина зарезал гражданскую жену во время застолья в Ростовской области. По информации DonDay - Азов, трагедия произошла 9 мая в селе Пешково Азовского района.



Гражданские супруги отмечали День Победы, распивая алкоголь. В какой-то момент между сожителями вспыхнул скандал. В пылу гнева мужчина взял нож со стола и несколько раз ударил возлюбленную. Женщина истекла кровью и умерла на месте ЧП.



В отношении 46-летнего злоумышленника расследуется дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится под арестом.

