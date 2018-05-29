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В Ростовской области мужчина впал в алкогольную кому по пути домой

В Ростовской области мужчина впал в алкогольную кому по пути домой
В Ростовской области мужчина впал в алкогольную кому по пути домой. Происшествие случилось около полудня 31 мая. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.

Выпив изрядное количество алкоголя, мужчина шел домой. Внезапно ему стало плохо. Вскоре новочеркасец стал терять сознание, а потом упал на землю без чувств. Прохожие вызвали ему скорую помощь, однако на месте врачи не смогли привести мужчину в чувства. Его отправили в больницу.

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