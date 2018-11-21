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В Ростовской области мужчина украл 300 килограммов чугуна

В Ростовской области мужчина украл 300 килограммов чугуна
Из грузового поезда на станции Морозовской дончанин украл 29 слитков чугуна. Общая масса добычи составила 300 килограммов. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в Восточном парке на станции Морозовской находится посторонний.

Прибыв на место, силовики обнаружили злоумышленника. Им оказался 48-летний местный житель. Похищенный металл мужчина хотел сдать на металлолом.
Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей.

В ходе проверки оказалось, что задержанный ранее был судим за кражу.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Максимальное наказание, которое грозит дончанину, - два года лишения свободы.

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