В Ростовской области мужчина, угрожая продавцу пистолетом, ограбил продуктовый магазин



В Ростовской области мужчина, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, ограбил продуктовый магазин. Нападение на торговую точку случилось в Матвеево-Курганском районе.



По предварительной информации, 57-летний злоумышленник ворвался в магазин и, угрожая расправой продавщице, потребовал отдать все деньги из кассы. Кроме выручки, злоумышленник взял пачку сигарет, колбасу и алкоголь. С добычей подозреваемый скрылся.



- В скором времени мужчину задержали, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».