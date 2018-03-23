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В Ростовской области мужчина, угрожая продавцу пистолетом, ограбил продуктовый магазин

В Ростовской области мужчина, угрожая продавцу пистолетом, ограбил продуктовый магазин
В Ростовской области мужчина, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, ограбил продуктовый магазин. Нападение на торговую точку случилось в Матвеево-Курганском районе.

По предварительной информации, 57-летний злоумышленник ворвался в магазин и, угрожая расправой продавщице, потребовал отдать все деньги из кассы. Кроме выручки, злоумышленник взял пачку сигарет, колбасу и алкоголь. С добычей подозреваемый скрылся.

- В скором времени мужчину задержали, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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