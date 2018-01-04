В Ростовской области мужчина угнал у знакомого иномарку и разбил её



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В Ростовской области мужчина разбил угнанную у своего знакомого иномарку.



35-летний житель села Ремонтное пришёл в гости к своему односельчанину. Когда хозяин отвлёкся, мужчина выкрал ключи от его машины и ушёл. Наутро владелец обнаружил, что оставленный возле дома «Рено Логан» пропал.



Разбитая иномарка была обнаружена по дороге в соседний хутор. Угнавший её мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание легковушки. С места аварии злоумышленник сбежал, бросив автомобиль.

- В настоящее время подозреваемый в угоне задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.