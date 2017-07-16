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В Ростовской области парень угнал машину и перевернулся на ней

В Ростовской области парень угнал машину и перевернулся на ней
В Ростовской области парень угнал машину и перевернулся на ней. Инцидент произошел в пяти километрах от хутора Лагутники Волгодонского района.

20-летний злоумышленник угнал стоявшую «Ладу Ларгус» и отправился кататься на машине. На дороге парень не справился с управлением и съехал на обочину. Там отечественный автомобиль опрокинулся.

- Подозреваемого задержали 15 июля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Он нанес ущерб владельцу автомобиля на сумму около 400 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». «Ладу Ларгус» правоохранители вернули законному владельцу.

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