В Ростовской области парень угнал машину и перевернулся на ней



В Ростовской области парень угнал машину и перевернулся на ней. Инцидент произошел в пяти километрах от хутора Лагутники Волгодонского района.



20-летний злоумышленник угнал стоявшую «Ладу Ларгус» и отправился кататься на машине. На дороге парень не справился с управлением и съехал на обочину. Там отечественный автомобиль опрокинулся.



- Подозреваемого задержали 15 июля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Он нанес ущерб владельцу автомобиля на сумму около 400 тысяч рублей.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». «Ладу Ларгус» правоохранители вернули законному владельцу.