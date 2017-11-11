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В Ростовской области мужчина ударил сожительницу ножом в живот

В Ростовской области мужчина ударил сожительницу ножом в живот
В Ростовской области мужчина ударил сожительницу ножом в живот. Происшествие случилось на улице Патоличева в станице Егорлыкской.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 44-летняя местная жительница вечером выпивала со своим 44-летним возлюбленным спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться. Мужчина схватил нож и ударил им свою сожительницу в живот. С травмами дончанка была доставлена в больницу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в ведомстве.

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