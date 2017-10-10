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В Ростовской области мужчина убил своих подруг и поджег дом одной из них

В Ростовской области мужчина убил своих подруг и поджег дом одной из них
В Ростовской области задержали мужчину, убившего двух своих подруг. Инцидент произошел 9 октября в Шахтах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Ростовской области.

В Шахтах по улице Земнухова случился пожар. Позже в сгоревшем доме нашли тела двух женщин 62 и 66 лет с признаками насильственной смерти. Полицейские установили, что дончанок зарезали.

Позже по подозрению в убийстве женщин был арестован 56-летний мужчина без определенного места жительства. Стало известно, что раньше он был в отношениях с одной из убитых.

Две подруги вместе выпивали, когда к ним пришел злоумышленник. Вскоре завязался конфликт. Мужчина расправился с женщинами по очереди, затем поджег дом и скрылся.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в ведомстве.

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