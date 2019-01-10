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В Ростовской области мужчина убил своего соседа во время празднования старого Нового года

В Ростовской области мужчина убил своего соседа во время празднования старого Нового года
В городе Донецке Ростовской области трагически завершилось празднование старого Нового года для двух соседей.

Вечером 13 января приятели, проживающие по соседству в 16-м квартале, вместе отмечали старый Новый год. Мужчины выпивали и оживлённо беседовали. Вскоре в разговоре появился повод для спора. Словестная перепалка приобрела серьёзный оборот. 39-летний дончанин накинулся на своего 49-летнего соседа и жестоко избил. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

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