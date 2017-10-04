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В Ростовской области мужчина разбился, упав с крыши многоэтажки

В Ростовской области мужчина разбился, упав с крыши многоэтажки
В Ростовской области мужчина упал с крыши многоэтажки. Несчастный случай произошел утром 6 октября по адресу:улица Ломоносова 57.

Как рассказали очевидцы, мужчина лет 40-ка забрался на крышу многоэтажки, после чего стремительно рухнул с нее. Смерть наступила мгновенно. Соседи и знакомые отметили, что мужчина не злоупотреблял алкоголем и у него не было проблем с работой. Что вынудило залезть мужчину на крышу — неясно.

-В данный момент на месте происшествия работает следственная группа, - сообщили порталу DonDay – Таганрог. - По итогам проверки станет ясно: был это несчастный случай или нет.

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