В Ростовской области мужчина разбился, упав с крыши многоэтажки



В Ростовской области мужчина упал с крыши многоэтажки. Несчастный случай произошел утром 6 октября по адресу:улица Ломоносова 57.



Как рассказали очевидцы, мужчина лет 40-ка забрался на крышу многоэтажки, после чего стремительно рухнул с нее. Смерть наступила мгновенно. Соседи и знакомые отметили, что мужчина не злоупотреблял алкоголем и у него не было проблем с работой. Что вынудило залезть мужчину на крышу — неясно.



-В данный момент на месте происшествия работает следственная группа, - сообщили порталу DonDay – Таганрог. - По итогам проверки станет ясно: был это несчастный случай или нет.