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В Ростовской области мужчина провалился под лед

В Ростовской области мужчина провалился под лед
В Ростовской области мужчина провалился под лед. ЧП случилось 14 февраля около 11 часов в Волгодонске. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.

Недалеко от места, где река Дон сливается с Цимлянским водохранилищем, местные жители заметили тонущего среди льдин мужчину.

– Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили его и передали бригаде медиков, - сообщили в ведомстве. – В настоящее время он находится в больнице.

При себе у мужчины не было документов, а сообщить информацию о себе спасенный не посчитал нужным.

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