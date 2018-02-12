В Ростовской области мужчина провалился под лед
В Ростовской области мужчина провалился под лед. ЧП случилось 14 февраля около 11 часов в Волгодонске. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.
Недалеко от места, где река Дон сливается с Цимлянским водохранилищем, местные жители заметили тонущего среди льдин мужчину.
– Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили его и передали бригаде медиков, - сообщили в ведомстве. – В настоящее время он находится в больнице.
При себе у мужчины не было документов, а сообщить информацию о себе спасенный не посчитал нужным.