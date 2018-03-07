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В Ростовской области мужчина продавал в другие регионы несуществующие технику и музыкальные инструменты

В Ростовской области мужчина продавал в другие регионы несуществующие технику и музыкальные инструменты
В Ростовской области мужчина продавал в другие регионы несуществующие технику и музыкальные инструменты. Мошенник был задержан 7 марта в Таганроге.

По информации пресс-службы донского главка, уроженец Красносулинского района на популярном сайте выкладывал объявления о продаже. При этом «продавал» технику и музыкальные инструменты он в основном в Ярославскую и Калужскую области.

Получив деньги, мужчина отправлял покупателям пустые посылки.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ведомстве.

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