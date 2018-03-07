В Ростовской области мужчина продавал в другие регионы несуществующие технику и музыкальные инструменты



В Ростовской области мужчина продавал в другие регионы несуществующие технику и музыкальные инструменты. Мошенник был задержан 7 марта в Таганроге.



По информации пресс-службы донского главка, уроженец Красносулинского района на популярном сайте выкладывал объявления о продаже. При этом «продавал» технику и музыкальные инструменты он в основном в Ярославскую и Калужскую области.



Получив деньги, мужчина отправлял покупателям пустые посылки.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ведомстве.