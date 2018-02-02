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В Ростовской области мужчина приревновал любимую к другу и ударил его ножом

В Ростовской области мужчина приревновал любимую к другу и ударил его ножом
В Ростовской области мужчина приревновал любимую к другу и ударил его ножом. ЧП произошло в Новочеркасске в квартире на улице Московской. Об этом сообщает DonDay.ru.

49-летний Игорь С. пришел в гости к своим знакомым. Пара радушно встретила гостя, приятели решили выпить за встречу. В какой-то момент хозяину дома показалось, что товарищ заигрывает с его любимой. Мужчина затеял скандал с другом, а после пырнул его ножом в живот.

С проникающим ранением пострадавшего доставили в БСМП. Ревнивец в настоящее время задержан полицейскими.

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