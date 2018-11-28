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В Ростовской области мужчина пригласил знакомого в гости и остался без глаза

В Ростовской области мужчина пригласил знакомого в гости и остался без глаза
В Целинском районе Ростовской области задержали мужчину, лишившего своего приятеля глаза.

В отдел МВД сообщили из больницы о том, что к ним поступил мужчина с выколотым глазом.

Оказалось, что 43-летний потерпевший пригласил в гости своего знакомого. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта гость ткнул мужчину пальцем в глаз. Пострадавший был доставлен в больницу.

- Полицейские задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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