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В Ростовской области мужчина пострадал, врезавшись на «ГАЗели» в столб

В Ростовской области мужчина пострадал, врезавшись на «ГАЗели» в столб
В Ростовской области мужчина пострадал, врезавшись на «ГАЗели» в столб. Авария случилась 22 сентября днем на улице Белорусской.

По предварительным данным, водитель не справившись с управлением, врезался в столб. От сильнейшего удара кузов автомобиля получил серьезные механические повреждения: у него лопнуло лобовое стекло и смялся капот.

-С различными травмами мужчину доставили в больницу. На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В Ростовской области мужчина пострадал, врезавшись на «ГАЗели» в столб

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