В Ростовской области мужчина пострадал, врезавшись на «ГАЗели» в столб



В Ростовской области мужчина пострадал, врезавшись на «ГАЗели» в столб. Авария случилась 22 сентября днем на улице Белорусской.



По предварительным данным, водитель не справившись с управлением, врезался в столб. От сильнейшего удара кузов автомобиля получил серьезные механические повреждения: у него лопнуло лобовое стекло и смялся капот.



-С различными травмами мужчину доставили в больницу. На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

