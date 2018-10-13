В Ростовской области мужчина получил 6,5 года за попытку убийства таксиста



В Морозовском районе Ростовской области 42-летнего мужчину приговорили к 6,5 года колонии строгого режима за попытку убийства таксиста. Осужденный обвинялся по статье «Умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца но независящим от этого лица обстоятельствам».



По версии суда, ЧП произошло в середине февраля в хуторе Широко-Атамановском. В тот вечер Сергей С. заказал такси и попросил отвезти его в другой конец населенного пункта. Таксист привез клиента по указанному адресу и попросил оплатить проезд. После остановки авто пассажир вытащил шнурок из своего капюшона, накинул на шею водителю и начал душить. Водитель сумел сбросить шнурок и спугнуть злоумышленника. Подозреваемый сбежал, однако в скором времени был задержан.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца но независящим от этого лица обстоятельствам».



- За совершенное преступление Сергей С. получил наказание в виде 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе суда.