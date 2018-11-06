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В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в своем доме

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в своем доме
В Ростовской области во время пожара в жилом доме погиб 45-летний мужчина. ЧП случилось утром 7 ноября в поселке Коксовом Белокалитвинского района. Возгорание произошло в частном доме на улице Тургенева.

По предварительным данным, в одной из комнат загорелись личные вещи. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла четыре квадратных метра.

- Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем во время курения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

При тушении пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины. Вероятнее всего, он скончался, отравившись продуктами горения.

Для ликвидации ЧП были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

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