В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в своем доме



В Ростовской области во время пожара в жилом доме погиб 45-летний мужчина. ЧП случилось утром 7 ноября в поселке Коксовом Белокалитвинского района. Возгорание произошло в частном доме на улице Тургенева.



По предварительным данным, в одной из комнат загорелись личные вещи. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла четыре квадратных метра.



- Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем во время курения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



При тушении пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины. Вероятнее всего, он скончался, отравившись продуктами горения.



Для ликвидации ЧП были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.