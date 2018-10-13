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В Ростовской области мужчина поджег ларек, чтобы отомстить за друга

В Ростовской области мужчина поджег ларек, чтобы отомстить за друга
В Ростовской области 31-летний мужчина поджег торговый ларек, чтобы отомстить за друга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Житель станицы Багаевской во время застолья рассказал своему другу, что поругался с хозяйкой местного магазина и ее сыном. Приятель решил не оставлять это дело и отомстить обидчикам.

Он дождался, пока ларек закроется, после чего поджег его.

- Подозреваемого задержали и возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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