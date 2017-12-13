В Ростовской области мужчина изнасиловал пожилую женщину

В Ростовской области мужчина надругался над 84-летней женщиной. Преступление произошло в Морозовске.



Как сообщает DonDay.ru, злоумышленник разбил окно в доме пенсионерки и забрался в комнату. Мужчина напал на женщину и несколько раз ударил по лицу. Затем он заставил старушку вступить с ним в половую связь. Надругавшись над пожилой женщиной, подлец сбежал.

- Полицейские разыскивают подозреваемого, - рассказал источник издания. – Во время экспертизы ДНК удалось выяснить его личность. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».