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В Ростовской области мужчина изнасиловал пожилую женщину

В Ростовской области мужчина надругался над 84-летней женщиной. Преступление произошло в Морозовске.

Как сообщает DonDay.ru, злоумышленник разбил окно в доме пенсионерки и забрался в комнату. Мужчина напал на женщину и несколько раз ударил по лицу. Затем он заставил старушку вступить с ним в половую связь. Надругавшись над пожилой женщиной, подлец сбежал.
- Полицейские разыскивают подозреваемого, - рассказал источник издания. – Во время экспертизы ДНК удалось выяснить его личность. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

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