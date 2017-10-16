В Ростовской области мужчина из ревности убил свою сожительницу



В Белокалитвинском районе местный житель из ревности убил свою 42-летнюю сожительницу.



Убийство произошло 17 октября в частном доме в посёлке Коксовый. 32-летний мужчина приревновал свою гражданскую жену. Между ними возникла ссора. Во время перепалки он схватил нож и со спины ударил им женщину в грудь. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Осознав, что произошло, мужчина пришёл в полицию и рассказал о случившемся.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время он задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Во время проверки стало известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.