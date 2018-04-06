В Ростовской области мужчина едва не убил своего знакомого мясорубкой



На Дону 7 апреля мужчина в разгаре спора со своим знакомым приложил оппонента мясорубкой по голове. Происшествие случилось около 23 часов в одной из квартир города Волгодонска.



В этот день двое местных жителей познакомились около подъезда. Через пару часов они уже продолжали общение дома у злоумышленника за рюмкой водки. Между собутыльниками завязался спор, который перерос в драку. 64-летний хозяин квартиры схватил чугунную мясорубку и ударил ею 44-летнего волгодончанина по голове.



Потерпевшего забрала скорая помощь. Врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.