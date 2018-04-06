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В Ростовской области мужчина едва не убил своего знакомого мясорубкой

В Ростовской области мужчина едва не убил своего знакомого мясорубкой
На Дону 7 апреля мужчина в разгаре спора со своим знакомым приложил оппонента мясорубкой по голове. Происшествие случилось около 23 часов в одной из квартир города Волгодонска.

В этот день двое местных жителей познакомились около подъезда. Через пару часов они уже продолжали общение дома у злоумышленника за рюмкой водки. Между собутыльниками завязался спор, который перерос в драку. 64-летний хозяин квартиры схватил чугунную мясорубку и ударил ею 44-летнего волгодончанина по голове.

Потерпевшего забрала скорая помощь. Врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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