В Ростовской области мусоровоз сбил женщину на велосипеде
В Семикаракорске Ростовской области мусоровоз сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Инцидент случился 13 октября около 8 часов на пересечении улицы Авилова и проспекта Победы.
По словам очевидцев, водитель грузовика не предоставил проезд владелице двухколесного транспорта. В результате мусоровоз наехал на велосипедистку.
– Женщина средних лет получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в больницу,– рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.