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В Ростовской области мусоровоз сбил женщину на велосипеде

В Ростовской области мусоровоз сбил женщину на велосипеде
В Семикаракорске Ростовской области мусоровоз сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Инцидент случился 13 октября около 8 часов на пересечении улицы Авилова и проспекта Победы.

По словам очевидцев, водитель грузовика не предоставил проезд владелице двухколесного транспорта. В результате мусоровоз наехал на велосипедистку.

– Женщина средних лет получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в больницу,– рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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