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В Ростовской области парень чудом остался жив после того, как его машину разорвало пополам

В Ростовской области парень чудом остался жив после того, как его машину разорвало пополам

В Шахтах 24-летний водитель чудом остался жив после того, как его машину разорвало пополам. Утром 24 февраля молодой человек на автомобиле «Лада- Калина» не справился с управлением, его занесло и он врезался в другой автомобиль, а затем в столб. От столкновения «Ладу» буквально разорвало на две части.

По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что парень превысил скорость.
- По предварительным данным, водитель "ВАЗ-11183" столкнулся с ехавшим в попутном направлении "Форд транзит", за рулем которого был 55-летний водитель,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- После столкновения "ВАЗ" врезался в опору ЛЭП и рекламный щит, а "Форд" продолжил движение и наехал на фрагмент "ВАЗа".


С многочисленными травмами молодого лихача госпитализировали.

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