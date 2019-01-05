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В Ростовской области многодетную мать приговорили к шести годам за убийство мужа

В Ростовской области многодетную мать приговорили к шести годам за убийство мужа
В Багаевском районном суде зачитали приговор матери троих детей, которая зарезала собственного мужа. Разорителеву обвиняли в совершении преступления по статье «Убийство».

Известно, что в тот роковой вечер женщина и ее супруг вместе выпивали. На почве ревности мужчина начал конфликт. Он стал хватать подсудимую за плечи и предплечья. В пылу ссоры Разорителева схватила со стола нож и ударила им мужа.

После преступления женщина по телефону попросила свекровь прийти. Когда мать и брат мужчины приехали на место, они увидели хозяина дома на полу без сознания. Родные обратились к врачам. Однако медики скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.

Разорителеву признали виновной в убийстве мужа. В суде учли смягчающее обстоятельство: у женищины - трое детей. Многодетная мать проведет в колонии шесть лет.

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