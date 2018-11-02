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В Ростовской области многодетная мать скончалась под колесами авто

В Ростовской области многодетная мать скончалась под колесами авто
На трассе в Ростовской области 42-летняя женщина погибла, попав под колеса машины. Трагедия произошла 4 ноября на автодороге Ростов-Ставрополь. об этом сообщает информационный портал DonDay.ru.

По данным издания, Ирину О. сбила Лада Приора, когда женщина стояла посреди проезжей части. Смерть женщины от силы удара наступила практически мгновенно. Почему женщина оказалась на дороге, неизвестно.

Сиротами остались пятеро детей Ирины. Муж женщины умер несколько лет назад, а женщина за это время так и не нашла мужчину.

Прощание с погибшей пройдет в ее родном городе Зернограде.

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