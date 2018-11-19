В Ростовской области местный житель погиб во время пожара
В хуторе Крюково Куйбышевского района произошёл пожар в частном доме. Возгорание началось 20 ноября около 19:30 на улице Южная.
Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Для ликвидации пожара понадобилось около получаса.
- На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Потушив пламя, спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 61-летний местный житель. Стало известно, что мужчина отравился продуктами горения.