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В Ростовской области местный житель погиб во время пожара

В Ростовской области местный житель погиб во время пожара
В хуторе Крюково Куйбышевского района произошёл пожар в частном доме. Возгорание началось 20 ноября около 19:30 на улице Южная.

Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Для ликвидации пожара понадобилось около получаса.

- На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Потушив пламя, спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 61-летний местный житель. Стало известно, что мужчина отравился продуктами горения.

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