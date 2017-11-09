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В Ростовской области мать и ее годовалый сын погибли в столкновении двух иномарок

В Ростовской области мать и ее годовалый сын погибли в столкновении двух иномарок
В Ростовской области мать и ее годовалый сын погибли в столкновении двух иномарок. Страшная авария случилась 11 ноября около 18 часов на 51-м км автодороги Ростов - Новошахтинск.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 31-летняя женщина-водитель «Ниссана» не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение со «Шкодой». Владелица «Ниссана» и ее годовалый ребенок погибли на месте происшествия. 42-летнюю владелицу второго автомобиля с травмами доставили в больницу.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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