В Ростовской области мать и ее годовалый сын погибли в столкновении двух иномарок



В Ростовской области мать и ее годовалый сын погибли в столкновении двух иномарок. Страшная авария случилась 11 ноября около 18 часов на 51-м км автодороги Ростов - Новошахтинск.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 31-летняя женщина-водитель «Ниссана» не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение со «Шкодой». Владелица «Ниссана» и ее годовалый ребенок погибли на месте происшествия. 42-летнюю владелицу второго автомобиля с травмами доставили в больницу.



- На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.