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В Ростовской области мастер по установке дверей украл у пенсионера 60 тысяч рублей

В Ростовской области мастер по установке дверей украл у пенсионера 60 тысяч рублей
В Новочеркасске ростовчанин украл у пенсионера 60 тысяч рублей. Задержать вора удалось 17 января.

Как выяснилось, к мужчине, проживающему на улице Калинина, пришёл мастер, чтобы установить дверь на балконе. Когда хозяин квартиры отвлекся, злоумышленник залез к нему в шкаф. Там он обнаружил 60 тысяч рублей и похитил их.

Украденные деньги ростовчанин потратил.

Заметив пропажу, пенсионер тут же обратился в полицию. В ходе расследования оперативники задержали 34-летнего подозреваемого. Оказалось, что ранее он был судим за мошенничество и кражу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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