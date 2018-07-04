В Ростовской области мама и двое детей пострадали в ДТП





В аварии в Ростовской области пострадали женщина и двое её детей. ДТП произошло около 10 часов утра 6 июля в начале платного участка трассы, перед въездом в Батайск.



По словам очевидцев происшествия, девушка вместе с мужем и детьми ехали на «Рено» в направлении Ростова. По пути иномарку «подрезала» чёрная легковушка, водитель которой прибавил скорость и поспешил скрыться. Тем временем женщина за рулём «Рено» потеряла управление, машину занесло, и она врезалась в ограждение заправки.



В результате происшествия оба мальчика получили множественные ушибы, в том числе головы. Их маме в лицо ударила подушка безопасности.

- В итоге у неё ужасный отёк, сломаны обе руки, - рассказал свидетель ДТП. - Она даже не может успокоить мальчишек, которые, не переставая, плачут.



Медицинскую помощь пострадавшим оказали прибывшие на место аварии медики.