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В Ростовской области маленький мальчик провалился в открытый люк

В Ростовской области маленький мальчик провалился в открытый люк
В посёлке Усть-Донецкий Ростовской области девятилетний ребёнок провалился в открытый люк. Около 16 часов 16 января он шёл по улице Инженерная. Земля была покрыта небольшим слоем снега. Из-за этого малыш не заметил, что люк открыт.

Провалившись в отверстие, он сильно перепугался. Благо, в яме не было воды. Местные жители забросали её ветками и брёвнами. Оказавшись на глубине в три метра, мальчик стал звал на помощь. Повезло, что рядом оказался случайный прохожий. Он услышал детские крики и вызвал бригаду спасателей.

- С помощью лестницы сотрудники Усть-Донецкого подразделения спустились в люк и достали на поверхность 9-летнего мальчика, - рассказали в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Они передали ребёнка бригаде скорой помощи. Медики доставили его в детское отделение ЦРБ. Сейчас он все ещё находится в больнице.

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