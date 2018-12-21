В Ростовской области маленький мальчик провалился под лёд и утонул



В Волгодонске 10-летний мальчик провалился под тонкий лёд и утонул. Трагедия случилась 23 декабря в Сухо-Солёновском заливе.



Как сообщил источник Rostov.ru, два друга пошли погулять на залив. Они вышли на лёд, видимо, решив покататься. В это время года лёд на воде очень тонкий, и оба мальчика провалились в воду. Один из них смог выбраться, а второй так и остался подо льдом.



Спасшийся школьник пошёл домой. Только когда его друга стали разыскивать родители, он рассказал о произошедшем. Утром 24 декабря спасатели обнаружили и вытащили из воды тело 10-летнего ребёнка.