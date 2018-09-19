Авторизация

Регистрация


  • USD 66.25
  • EUR 78.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗель»

В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗель»
На Дону произошло лобовое столкновение «Рено Логана» и грузовой «ГАЗели». Авария случилась днём 20 сентября на 53-м километре трассы Шахты - Цимлянск.

По информации ГИБДД, 28-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара «ГАЗель» отбросило на обочину, она скатилась в кювет.

В ДТП пострадал водитель иномарки. Мужчина получил множественные травмы. Его на «скорой» доставили в больницу.

В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗель»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.