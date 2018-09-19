В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗель»



На Дону произошло лобовое столкновение «Рено Логана» и грузовой «ГАЗели». Авария случилась днём 20 сентября на 53-м километре трассы Шахты - Цимлянск.



По информации ГИБДД, 28-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара «ГАЗель» отбросило на обочину, она скатилась в кювет.



В ДТП пострадал водитель иномарки. Мужчина получил множественные травмы. Его на «скорой» доставили в больницу.



