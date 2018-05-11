Авторизация

Регистрация


  • USD 61.77
  • EUR 73.94
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись иномарка и грузовик, один человек погиб, двое пострадали

В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись иномарка и грузовик, один человек погиб, двое пострадали
На трассе Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области в аварии один человек погиб, двое пострадали.

ДТП произошло около половины шестого утра 15 мая. На 132-м километре автодороги 34-летний водитель «Джили», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «ГАЗелью». От удара грузовик вылетел в кювет и опрокинулся. При этом из него вылетела деталь, которая зацепила проезжавшую грузовую «ГАЗель».
- В аварии погиб 34-летний водитель «Джили», 32-летний пассажир иномарки и 34-летний водитель «ГАЗели» получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В грузовике, в который попала деталь от «ГАЗели», никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.