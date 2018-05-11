В Ростовской области «лоб в лоб» столкнулись иномарка и грузовик, один человек погиб, двое пострадали



На трассе Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области в аварии один человек погиб, двое пострадали.



ДТП произошло около половины шестого утра 15 мая. На 132-м километре автодороги 34-летний водитель «Джили», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «ГАЗелью». От удара грузовик вылетел в кювет и опрокинулся. При этом из него вылетела деталь, которая зацепила проезжавшую грузовую «ГАЗель».

- В аварии погиб 34-летний водитель «Джили», 32-летний пассажир иномарки и 34-летний водитель «ГАЗели» получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



В грузовике, в который попала деталь от «ГАЗели», никто не пострадал.