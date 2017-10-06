В Ростовской области легковушка вылетела с дороги в кювет, погибла женщина-водитель



В Белой Калитве легковушка вылетела с дороги. В результате аварии погибла женщина-водитель.



ДТП произошло около 15 часов в районе дома № 1 по улице Степной. 39-летняя водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась в больнице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.



